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مؤلم... العثور على جثة مساعد تقني بالتعليم والدرك الملكي يستنفر أجهزته

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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مؤلم... العثور على جثة مساعد تقني بالتعليم والدرك الملكي يستنفر أجهزته

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت " أخبارنا" أن مواطنين عثروا صباح اليوم الاثنين بمنطقة تخسايت بني عياط اقليم أزيلال ،على جثة رجل بقناة مائية ، فربطوا الاتصال برجال الدرك الملكي ، الذين حلوا بعين المكان وفتحوا التحقيق ، وعملوا على جمع المعلومات حول الضحية ،ومشطوا مكان الحادث لعلهم يعثرون على خيط يفك لغز الوفاة ،في انتظار تقرير التشريح الطبي.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالضحية ز.ا أب لخمسة أبناء ،زوجته حامل ، يعمل مساعد تقني بمديرية التعليم ببني ملال .

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