ماعقلوش عليهم... الداخلية تعفي في أقل من أسبوعين عوني سلطة من مهامهما وهذا هو السبب

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن وزارة الداخلية قررت إعفاء عون سلطة ببني ملال وتوقيفه عن العمل .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فسبب توقيف المقدم يرجع لارتكابه لعدة أخطاء مهنية جسيمة وتجاوزات واختلالات ادارية ، وبسببها قام قائد الملحقة باعداد تقرير مفصل أحاله على السلطات المحلية بعمالة بني ملال ، والتي بدورها أشعرت به السلطات المركزية .

هذا وسبق للداخلية أن اعفت عون سلطة ثاني برتبة شيخ من مهامه وتوقيفه عن العمل بدوار اولاد علي الواد اقليم الفقيه بن صالح لارتكابه هو الاخر لاخطاء ادارية .