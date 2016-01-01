خطير: الفرقة القضائية لإمنتانوت تعتقل مقدم بتهمة تقديم مساعدة لبزناز للإفلات من قبضة الأمن
علمت أخبارنا من مصادر موثوقة أن عون سلطة بامنتانوت جرى اعتقاله صباح أمس الأحد 22 يناير، من طرف عناصر الفرقة القضائية، وذلك بعد ورود إسمه أثناء التحقيق مع أحد مروجي المخدرات الذي سبق إيقافه من طرف ذات العناصر بايدويران٠
وحسب ذات المصادر فقد اعترف مروج المخدرات بتقديم عون سلطة برتبة “مقدم” بدوار ايت واكريان بجماعة وقيادة ايدويران، المساعدة له بين الفينة والأخرى بإخباره بجميع تحركات الأجهزة الأمنية، الشيء الذي ساعده كثيرا من الإفلات من قبضتهم كم من مرة وترويج سلعته بكل أريحية٠
هذا وتم إداع عون السلطة الموقوف رهن إشارة تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بابتدائية امنتانوت لتعميق البحث معه ، حيث تم إخضاع جل مكالماته للتحليل حتى يتسنى للعناصر الأمنية الوصول إلى المجريات الحقيقية للواقعة لتحديد ما تراه مناسبا في حق المتهم إن تبث تورطه في هذه القضية.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟