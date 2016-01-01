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فضيحة أخلاقية تهز تارودانت... نزيلات يمتهن الدعارة...

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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فضيحة أخلاقية تهز تارودانت... نزيلات يمتهن الدعارة...

أخبارنا المغربية : 

كشف توقيف عناصر الدرك الملكي بمدينة تارودانت، الأحد 22 يناير 2017،  لأحد المجرمين الخطرين، الملقب بـ"ازريقة" رفقة شبان آخرين بمعية اربع فتيات عن فضيحة هزت أحد المراكز الإيواء بالمدينة.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق مع الموقوفين فجر فضيحة أخلاقية، بعدما تم الكشف عن تعاطي الفتيات الأربع وهن نزيلات بالمركز المذكور للدعارة  .

كما كشف التحقيق الأولي مع المتهم، أن سجله مثخن بمجموعة من الجرائم، كما تبين بانه سرق 7 دراجات نارية و محتويات منزل بتارودانت، وسبق أن دهس شرطيا بتارودانت قبل سنة من تاريخه، نقل حينها في حالة خطيرة إلى المستشفى.

إلى ذلك، من المقرر إحالة الموقوف على النيابة لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي معه في النازلة.

 

 

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