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البرد القارس يقتل أول ضحية بأكادير والتحقيقات متواصلة

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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البرد القارس يقتل أول ضحية بأكادير والتحقيقات متواصلة

أخبارنا المغربية - أكادير :

خلفت موجة البرد القارس التي تجتاح جل مناطق المملكة وفاة رجل في عمره 34 سنة صباح الأحد 22 يناير الجاري بمدينة أكادير.

وقالت مصادر إعلامية محلية إنه تم اكتشاف جثة متشرد و قد فارق الحياة صباح أمس الأحد…

وأفادت ذات المصادر أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح، فيما باشرت التحقيق في الحادث لتحديد هوية الضحية وظروف الوفاة.

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