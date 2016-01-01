إدارة ترامب مهتمة بتكثيف التعاون الأمني مع المغرب

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على الرغم من أن السياسة الأمريكية ستعرف تغيرا كبيرا تجاه ما يجري في شمال إفريقيا مع قدوم الإدارة الجديدة لدونالد ترامب، فإن المغرب سيستمر بلدا أساسيا في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، بهذه العبارات الدالة بدأت صحيفة "دالاس تايمز" مقالا نهاية الأسبوع الماضي حول السياسة الخارجية الأمريكية وموقع حلفاء واشنطن الاستراتجيين فيها، مؤكدة أن العلاقة بين واشنطن والمغرب بالإضافة إلى دول أخرى في شمال إفريقيا ستعرف دفعا جديدا وتعاونا مكثفا في العديد من المجالات وخاصة في المجال الأمني، وفق ما أوردته يومية " الأحداث المغربية".