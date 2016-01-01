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ترحيل وفد نرويجي موال لجبهة البوليساريو من السمارة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ترحيل وفد نرويجي موال لجبهة البوليساريو من السمارة ترحيل وفد نرويجي موال لجبهة البوليساريو من السمارة

أخبارنا المغربية : 

اعتقلت المصالح الإقليمية للأمن بمدينة السمارة مجموعة من الأجانب يحملون الجنسية النرويجية موالين لجبهة "البوليساريو".

وأوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء، أن الموقوفون كانوا على متن سيارة مدنية في طريقهم لزيارة السمارة ولقاء مجموعة من النشطاء المحسوبين على الجبهة.

و ضم الوفد النرويجي كلا من ” ماري افجورديم افجرميدال” و” إفا بنديكت اسكولي”، و”مادري جارتان” ممثلين لجمعية الشباب الأحمر النرويجي.

 وكان هؤلاء الناشطون النرويجيون بصدد تصوير لقاءات صحفية غير محايدة مع بعض الانفصاليين حول ملف الصحراء المغربية.

 
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