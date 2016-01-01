ترحيل وفد نرويجي موال لجبهة البوليساريو من السمارة
أخبارنا المغربية :
اعتقلت المصالح الإقليمية للأمن بمدينة السمارة مجموعة من الأجانب يحملون الجنسية النرويجية موالين لجبهة "البوليساريو".
وأوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء، أن الموقوفون كانوا على متن سيارة مدنية في طريقهم لزيارة السمارة ولقاء مجموعة من النشطاء المحسوبين على الجبهة.
و ضم الوفد النرويجي كلا من ” ماري افجورديم افجرميدال” و” إفا بنديكت اسكولي”، و”مادري جارتان” ممثلين لجمعية الشباب الأحمر النرويجي.
وكان هؤلاء الناشطون النرويجيون بصدد تصوير لقاءات صحفية غير محايدة مع بعض الانفصاليين حول ملف الصحراء المغربية.
شاشة أخبارنا
قبل مواجهة المغرب و كوت ديفوار .. هذه قوانين الكاف في حال تساوي المنتخبات في النقاط
أخبارنا المغربية بعد فوزه على المنتخب الطوغولي بـ 3-1 ، بات المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدور ربع النهائي من كان الغابون ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟