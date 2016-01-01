بالوثائق : جندي سابق يشتكي رجال الدرك بالصويرة إلى الملك بعد تعرضه لمحاولة القتل

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من شكاية وجهها السيد محند يحيى وهو جندي سابق بالقوات المسلحة الملكية ، رفعها إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يشتكي عبرها رجال الدرك بجماعة سميمو التابعة لتراب إقليم الصويرة ، بعد طردهم له ورفضهم الاستماع لشكواه ، المتعلقة بالاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له من قبل شقيقه وابنه ، اللذين قاما بضربه بواسطة عصا و رشه بالماء الحارق " حمض النتريك "، و تهديده بالقتل وإضرام النار في جسده إن لم يتخلى عن عقاراته الفلاحية ، و المقدرة حسب المشتكي بحوالي 40 هكتار.

المشتكي الذي قصد موقع " أخبارنا المغربية " من أجل رفع تظلمه إلى جلالة الملك ، كان في حالة نفسية متدهورة جدا ، حيث أدلى بشهادة طبية بعجز بلغ 26 يوما ،و أكد لنا أنه منذ تاريخ تعرضه للاعتداء ، ما زال فارا من بطش شقيقيه خوفا من تفعيل تهديداتهما له بالقتل ، لا سيما بعد رفض رجال الدرك الملكي استدعاء المشتكى بهما و التحقيق معهما على خلفية التهديدات والاعتداء الذي صدر عنهما في الضحية.