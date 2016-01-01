بالصور : النيران تلتهم سيارة أجرة صغيرة بطنجة امام أعين المارة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بصور لحريق شب قبل لحظات في سيارة أجرة صغيرة على مستوى حي عين قطيوط بمدينة طنجة ، دون أن يتم الكشف عن أسباب هذا الحادث ، حيث يرجح البعض أن يكون تماسا كهربائيا وراء وقوعه.

ورغم تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق إلا أن النيران التهمت هذه السيارة بالكامل ، ولحسن الحظ لم يسجل أي خسائر في الأرواح .