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بالصور : النيران تلتهم سيارة أجرة صغيرة بطنجة امام أعين المارة

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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بالصور : النيران تلتهم سيارة أجرة صغيرة بطنجة امام أعين المارة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بصور لحريق شب قبل لحظات في سيارة أجرة صغيرة على مستوى حي عين قطيوط بمدينة طنجة ، دون أن يتم الكشف عن أسباب هذا الحادث ، حيث يرجح البعض أن يكون تماسا كهربائيا وراء وقوعه.

ورغم تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق إلا أن النيران التهمت هذه السيارة بالكامل ، ولحسن الحظ لم يسجل أي خسائر في الأرواح .

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