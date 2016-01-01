في زمن قياسي ، درك " بوقنادل " يعتقلون سارقي السفير الألماني

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أفادت يومية الصباح، أن عناصر الشرطة القضائية للدرك الملكي بجماعة بوقنادل، تمكنت في ظرف قياسي، من إيقاف المتورطين في حادث مهاجمة السفير الألماني أول أمس الأحد بشاطئ الأمم، حيث وضع الجناة الثلاثة رهن الحراسة النظرية، في وقت استمعت الضابطة القضائية إلى السفير الألماني بالمملكة، في محضر رسمي حول واقعة مهاجمته ، وسلبه هاتفا محمولا ومبلغا ماليا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض .

أفراد العصابة، ووفق ذات المصدر ، اعترفوا بالمنسوب إليهم ، مؤكدين أنهم ترصدوا للمسؤول الدبلوماسي بشاطئ الأمم و نسقوا بينهم، واستولوا على هاتفه المحمول، ثم لاذوا بالفرار نحو منطقة أولاد اسبيطة بين جماعتي سيدي الطيبي، التابعة لنفوذ القنيطرة، و سيدي بوقنادل”، التابعة لتراب عمالة سلا.