الرئيسية | حوادث وقضايا | في زمن قياسي ، درك " بوقنادل " يعتقلون سارقي السفير الألماني

في زمن قياسي ، درك " بوقنادل " يعتقلون سارقي السفير الألماني

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
في زمن قياسي ، درك " بوقنادل " يعتقلون سارقي السفير الألماني

 عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية  

أفادت يومية الصباح، أن عناصر الشرطة القضائية للدرك الملكي بجماعة بوقنادل، تمكنت في ظرف قياسي، من إيقاف المتورطين في حادث مهاجمة السفير الألماني أول أمس الأحد بشاطئ الأمم، حيث وضع الجناة الثلاثة رهن الحراسة النظرية، في وقت استمعت الضابطة القضائية إلى السفير الألماني بالمملكة، في محضر رسمي حول واقعة مهاجمته ، وسلبه هاتفا محمولا ومبلغا ماليا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض .
أفراد العصابة، ووفق ذات المصدر ، اعترفوا بالمنسوب إليهم ، مؤكدين أنهم ترصدوا للمسؤول الدبلوماسي بشاطئ الأمم و نسقوا بينهم، واستولوا على هاتفه المحمول، ثم لاذوا بالفرار نحو منطقة أولاد اسبيطة بين جماعتي سيدي الطيبي، التابعة لنفوذ القنيطرة، و سيدي بوقنادل”، التابعة لتراب عمالة سلا.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات