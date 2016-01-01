الجديدة .. حجز 700 لتر من "ماء الحياة"
علم لدى السلطات المحلية بإقليم الجديدة أن عناصر الدرك الملكي بالجديدة حجزوا، أمس الاثنين، بدوار اولاد داود الساحل (جماعة اشتوكة) 700 لتر من "ماء الحياة".
وأوضح المصدر ذاته أن عملية البحث مكنت من اكتشاف مخبأ تحت أرضي مهيأ لهذا الغرض، والعديد من الأدوات التي تستعمل في عملية تقطير المشروبات الكحولية.
وقد تم توقيف شخص وتقديمه للعدالة، في حين تم تسليم كمية الكحول المحجوزة إلى المصالح المعنية.
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