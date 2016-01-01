المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تنفي وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير
نفت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية حول وفاة شخص بدون مأوى، أول أمس الأحد في أكادير، بسبب موجة البرد.
وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بأن التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الشخص الهالك، بعدما تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، أظهر أن الوفاة كانت طبيعية.
وأضاف البلاغ أنه تم أخذ عينات من أجل إجراء تحاليل مختبرية تكميلية متعلقة بفرضية وجود تسممات.
شاشة أخبارنا
قبل مواجهة المغرب و كوت ديفوار .. هذه قوانين الكاف في حال تساوي المنتخبات في النقاط
أخبارنا المغربية بعد فوزه على المنتخب الطوغولي بـ 3-1 ، بات المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدور ربع النهائي من كان الغابون ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟