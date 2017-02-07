مغربي وزوجته ينتقمان بطريقة شيطانية من صاحب معمل طردهما من العمل
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
كشفت وسائل الاعلام الإيطالية عن تفاصيل الجريمة النكراء التي تورط فيها مغربي وزوجته المغربية أيضا بمدينة بادوفا والتي ستضعهما خلف القضبان لسنوات طويلة.
وحسب ذات المصدر، فإن معملا قام بتسريح عدد من عماله السنة الماضية وكان من بينهم المغربي وزوجته، هذان الأخيران لم يتقبلا الأمر وشرعا في تحين الفرصة للانتقام من صاحب المعمل المختص في تدوير النفايات، وهو ما كان الأسبوع الماضي، حيث أقدما على إضرام النار في المصنع متسببين له في خسائر مادية كبيرة.
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