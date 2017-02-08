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هذا هو جديد قضية"المشرملين" الذين اجتاحوا سباتة وروعوا ساكنتها

بواسطة أخبارنا المغربية 51 دقيقة مضت
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هذا هو جديد قضية"المشرملين" الذين اجتاحوا سباتة وروعوا ساكنتها

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تطرقت يومية المساء في عددها الصادر غدا لجديد التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المتورطين في أعمال الشغب التي طالت منطقة سباتة نهاية الأسبوع الماضي والتي خلفت عددا من المصابين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة .

وحسب ذات المصدر، فإن التحقيقات مع الموقوفين الثلاث مكن من تحديد هوية سبعة متهمين آخرين  جرى اعتقالهم ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.

للإشارة فإن هجوم مشرملي الألتراس جاء بعد خلاف بين فصيلين حول أمور متعلقة بالفريق الذي يشجعونه.

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1 | وديع
قزمية الولة
للاسف هذه هي الحقيقة
الدولة اصبحت قزم امام عملاق التسيب
الموارد البشرية للدولة غيركافية وفاسدة ويدها مغلولة بمافيا مايسمى بالجمعيات الحقوقية
الوضع خطير جدا ويتدهور بسرعة
وارى ان " القدمين " يتحملون 80 °\° من المسؤولية
لم تعد للمغاربة غيرة على بلدهم ومجتمعهم هذه هي الحقيقة ، ومن يقول العكس فهو منافق
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/08 - 07:51
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