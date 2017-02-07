تطورات جديدة في قضية الطالبين اللذين ظهرا في شريط إباحي شاذ بطنجة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مصادر مطلعة لأخبارنا أن أحد الطالبين اللذين ظهرا في شريط جنسي شاذ هز الفايسبوك قد وقع في قبضة شرطة الأخلاق العامة بطنجة والتي وضعته رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحسب ذات المصادر، فإن المصالح الأمنية سارعت إلى البحث عن بطلي الفيديو الفاضح فور انتشاره على شبكات التواصل الاجتماعي لتنجح في تحديد هوية أحد بطليه وإلقاء القبض عليه فيما لازال البحث جاريا عن شريكه الذي اختفى عن الأنظار فور انكشاف الفضيحةظ

للإشارة فإن الأمر يتعلق بطالبين بكلية الحقوق بطنجة وشخص ثالث لم يظهر في الفيديو وقام بتصويرهما بإرادتهما عندما كان في وضعية حميمية شاذة.