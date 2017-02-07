هذا مصير عسكريين ساعدوا عائلات سورية من أجل التسلل إلى التراب الوطني

أخبارنا المغربية

أحالت السلطات العسكرية، خلال الأسبوع الجاري، أربعة عسكريين وعون سلطة على المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة الإخلال بالواجب وتقديم مساعدات لعائلات سورية من أجل التسلل إلى التراب الوطني من الجارة الجزائر، عبر إحدى النقط القريبة من بلدة بني إدرار.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن أحالت السلطات العسكرية، خلال الأسبوع الجاري، أربعة عسكريين وعون سلطة على المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة الإخلال بالواجب وتقديم مساعدات لعائلات سورية من أجل التسلل إلى التراب الوطني من الجارة الجزائر، عبر إحدى النقط القريبة من بلدة بني إدرار.

و أكدت مصادر اليومية أن السلطات المغربية تعلن، من خلال هذه الإحالة، أنها لا تقبل أي تهاون أو تسامح مع عمليات التهريب كيفما كان نوعها.