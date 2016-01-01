وزارتا الداخلية و الصحة تدخلان على الخط في قضية التحرش بنزيلات خيرية عين عتيق
أخبارنا المغربية
حلت لجنة رفيعة المستوى حلت، صباح أمس الخميس، بالمؤسسة الخيرية عين عتيق، لاستكمال التحقيقات التي كانت قد باشرتها، الثلاثاء الماضي، حول خروقات تدبيرية ومالية منسوبة للمسؤول الأول بالمؤسسة، على خلفية متابعته قضائيا رفقة ثلاثة من أعوانه بتهم مختلفة موزعة بين الضرب والجرح والتحرش الجنسي والاختلالات المالية كل حسب المنسوب إليه.
و قالت صحيفة الأخبار أن لجنة موسعة مكونة من مصالح وزارتي الداخلية والصحة ومستشفى الرازي للأمراض العقلية والقسم الاجتماعي بولاية الرباط والوقاية المدنية والدرك الملكي، وباشا عين عتيق، تابعت، صباح أمس الخميس، تحرياتها حول الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين كبار بهذه المؤسسة.
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