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بالفيديو: وفاة سيدة أمام مستشفى عمومي بفاس بعد رفض استقبالها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: وفاة سيدة أمام مستشفى عمومي بفاس بعد رفض استقبالها

أخبارنا المغربية ــ فاس

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو مؤثر يوثق لحظات صادمة لوفاة مريضة رفض الأطر العاملة بالمركب الاستشفائي بفاس استقبالها ، وفق ما نشر في الفيديو.

و قال شهود عيان أن السيدة المتوفاة، تم منعها من الدخول إلى المركب رفقة ابنها، لتفارق الحياة، ليتم بعد ذلك إبعاد جثتها عن باب المستشفى.

 وظهر ابن السيدة المتوفاة وهو يندب حاله ويكشف تفاصيل وفاة والدته التي تعاني من مرض على مستوى الظهر، حيث أكد بأن الموظفين، قاموا بمنعه ودفعه رفقة الراحلة إلى الخارج لتلفظ بعد ذلك أنفاسها الأخيرة.

كما أكد المتواجدون حول جثة الضحية أن هذه الأخيرة فارقت الحياة نتيجة الإهمال ورفض حراس الأمن و الممرضين دخولها إلى المستشفى والحصول على فرصة للحياة. 

مجموع المشاهدات: 1230 |  مشاركة في:

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1 | ولد أمو
خلص ثم اشكي
ظاهرة خلص واشكي أصبحت تنخر جسم الإدارة المغربية ...والله لن يصلح حال هذه الأمة مادمت لا تسير على نهج الوازع الديني و ألاخلاقي ولا حتى على نهج تعليمات سيدنا ...وخطاب جلالة الملك حول إصلاح الإدارة لم يؤخذ بكامل الجدية ...هنا أتساءل عن دور ولاة وعمال صاحب الجلالة في تسجيد وتفعيل تعليماته ...لكن اين هو البرلمان الأمة ؟ أين هي بعد الحكومة ؟
على وزير قلة الصحة التحرك عاجلا لإصدار قانون الإستعجال فورا من أجل إنقاد الحياة
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/10 - 09:32
2 | adil
اين الوردي و بن كيران
اين الوردي وبن كيران حسابكم عند الله امام هده المسؤولية
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/10 - 09:46
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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