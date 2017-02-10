بالفيديو: وفاة سيدة أمام مستشفى عمومي بفاس بعد رفض استقبالها

أخبارنا المغربية ــ فاس

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو مؤثر يوثق لحظات صادمة لوفاة مريضة رفض الأطر العاملة بالمركب الاستشفائي بفاس استقبالها ، وفق ما نشر في الفيديو.

و قال شهود عيان أن السيدة المتوفاة، تم منعها من الدخول إلى المركب رفقة ابنها، لتفارق الحياة، ليتم بعد ذلك إبعاد جثتها عن باب المستشفى.

وظهر ابن السيدة المتوفاة وهو يندب حاله ويكشف تفاصيل وفاة والدته التي تعاني من مرض على مستوى الظهر، حيث أكد بأن الموظفين، قاموا بمنعه ودفعه رفقة الراحلة إلى الخارج لتلفظ بعد ذلك أنفاسها الأخيرة.

كما أكد المتواجدون حول جثة الضحية أن هذه الأخيرة فارقت الحياة نتيجة الإهمال ورفض حراس الأمن و الممرضين دخولها إلى المستشفى والحصول على فرصة للحياة.