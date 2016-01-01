هذا مصير شاب قادته تدوينة فايسبوكية إلى الاعتقال بالداخلة

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بعد 48 ساعة من اعتقاله، تم الإفراج عن شاب منتم لعضو الشبيبة الاتحادية بالداخلة، و ذلك على إثر تدوينة على صفحته على فيسبوك فضح فيها أساليب مافيا العقار في مدينته.

و خلف خبر اعتقال الشاب استياء وسط صفوف الاتحاديين مشيرين أن "محمد قد يكون مخطئا، والخطأ هنا كان يستوجب بيان حقيقة لتنوير الرأي العام وليس تحريك مسطرة الاعتقال لترهيب محمد"، وفق ما ورد بتدوينة على فيسبوك تقاسمها عدد من الاتحاديين يوم الأربعاء الماضي.