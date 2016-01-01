هذا مصير شاب قادته تدوينة فايسبوكية إلى الاعتقال بالداخلة
أخبارنا المغربية
بعد 48 ساعة من اعتقاله، تم الإفراج عن شاب منتم لعضو الشبيبة الاتحادية بالداخلة، و ذلك على إثر تدوينة على صفحته على فيسبوك فضح فيها أساليب مافيا العقار في مدينته.
و خلف خبر اعتقال الشاب استياء وسط صفوف الاتحاديين مشيرين أن "محمد قد يكون مخطئا، والخطأ هنا كان يستوجب بيان حقيقة لتنوير الرأي العام وليس تحريك مسطرة الاعتقال لترهيب محمد"، وفق ما ورد بتدوينة على فيسبوك تقاسمها عدد من الاتحاديين يوم الأربعاء الماضي.
شاشة أخبارنا
هذا هو السبب الذي دفع محمد السادس لتدخين سيجارة بمقر الإتحاد الإفريقي
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج بسبب الضغوطات التي تعرض لها الملك محمد السادس خلال حضوره حفل المصادقة على طلب عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، قام (الملك) بتدخين ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟