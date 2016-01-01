الرئيسية | حوادث وقضايا | إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

 أفاد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة بأنه تم، مساء أمس الخميس، خلال عملية مراقبة روتينية، إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 20 ألف أورو، حاول مواطن مغربي تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها لدى السلطات المختصة.

وأشار إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في ملابس الشخص الموقوف.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات