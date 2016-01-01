إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو عبر موقع باب سبتة
أفاد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة بأنه تم، مساء أمس الخميس، خلال عملية مراقبة روتينية، إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 20 ألف أورو، حاول مواطن مغربي تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها لدى السلطات المختصة.
وأشار إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في ملابس الشخص الموقوف.
شاشة أخبارنا
هذا هو السبب الذي دفع محمد السادس لتدخين سيجارة بمقر الإتحاد الإفريقي
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج بسبب الضغوطات التي تعرض لها الملك محمد السادس خلال حضوره حفل المصادقة على طلب عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، قام (الملك) بتدخين ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟