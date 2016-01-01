إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

أفاد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة بأنه تم، مساء أمس الخميس، خلال عملية مراقبة روتينية، إحباط محاولة تهريب 20 ألف أورو.



وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 20 ألف أورو، حاول مواطن مغربي تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها لدى السلطات المختصة.



وأشار إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في ملابس الشخص الموقوف.