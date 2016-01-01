الرئيسية | حوادث وقضايا | بالفيديو...ميركل تنفذ وعيدها وتشرع في ترحيل المغاربة بالقوة

بالفيديو...ميركل تنفذ وعيدها وتشرع في ترحيل المغاربة بالقوة

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو...ميركل تنفذ وعيدها وتشرع في ترحيل المغاربة بالقوة

 

أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج

نفذت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعيدها وأقدمت على الشروع في ترحيل طالبي اللجوء المغاربة الذين رفض طلبهم إلى المغرب وذلك باستعمال القوة.

فقد أظهرت أشرطة فيديو على موقع يوتيوب اقتحام السلطات الألمانية لأحد المنازل لترحيل شاب مغربي وهو مهاجر سري حيث قامت بتكبيل يده و الإتجاه به نحو المطار حيث أظهر صور ذات المهاجر المغربي وهو يصرخ بشدة داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من ألمانيا للمملكة.

مجموع المشاهدات: 711 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات