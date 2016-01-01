بالفيديو...ميركل تنفذ وعيدها وتشرع في ترحيل المغاربة بالقوة

أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج

نفذت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعيدها وأقدمت على الشروع في ترحيل طالبي اللجوء المغاربة الذين رفض طلبهم إلى المغرب وذلك باستعمال القوة.

فقد أظهرت أشرطة فيديو على موقع يوتيوب اقتحام السلطات الألمانية لأحد المنازل لترحيل شاب مغربي وهو مهاجر سري حيث قامت بتكبيل يده و الإتجاه به نحو المطار حيث أظهر صور ذات المهاجر المغربي وهو يصرخ بشدة داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من ألمانيا للمملكة.