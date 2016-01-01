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الابتزاز الجنسي يدفع شابة في مقتبل العمر إلى محاولة الانتحار

بواسطة أخبارنا المغربية 15 دقيقة مضت
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الابتزاز الجنسي يدفع شابة في مقتبل العمر إلى محاولة الانتحار

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادن مصادر إعلامية محليوة من تيفلت أن فتاة شابة أقدمت مؤخرا على محاولة لإنهاء حياتها بعدما لم تقوى على مواجهة الضغوط النفسية التي مارسها عليها أحد الأشخاص والذي ظل يبتزها لفترة من الوقت.

وحسب ذات المصدر، فإن الالفتاة التي تشتغل كخادمة بأحد البيوت قامت بربط علاقة غرامية مع أحد الشبان، هذا الأخير صور مغامراته الجنسية معها وبعد ذلك شرع في ابتزازها ليضمن قضاءها لنزواته كلما أراد ذلك مهددا إياها بنشر الصور والفيديوهات على الانترنت إن رفضت ذلك.

الضحية لم تصمد طويلا أمام الضغوطات وحاولت وضع حد لحياتها.

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