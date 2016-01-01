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الرياح والأمطار تعري البنيات التحتية لعدد من المدن المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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مدينة آسفي يوم أمس مدينة آسفي يوم أمس

أخبارنا المغربية :

عرت الرياح والأمطار البنيات التحتية بعدد من المدن والقرى، بعد أن انهارت منازل وأعمدة كهربائية، وهو ما أثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين.

كما عاش سكان مدينة سطات لحظات عصيبة بعد انهيار جزئي لمنطقة مغطاة لواد بوموسى، علما أن الجزء المنهار من الوادي عرف في الآونة الأخيرة أشغال إصلاح.

و في سياق متصل، أفادت يومية الصباح أن مدينة آسفي شهدت هبوب رياح وأمطار قوية عصفت في طريقها بدواوير ومساكن وعزلت العديد من المواطنين بعد أن انقطعت الطرق والتيار الكهربائي، مخلفة خسائر مادية جسيمة، وعرت واقع البنية التحتية المهترئة.

 ووفق اليومية فإن العديد من المواطنين اضطروا إلى توجيه نداء استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرين عن قلقهم من الغرق في حال استمرار تساقط الأمطار.

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