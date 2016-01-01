مؤثر : بعدما هدد قبل أشهر بالانتحار من فوق عمود للريزو .. رب أسرة تطواني ينتحر شنقا اليوم بسبب البطالة و الأزمة !
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
قام شخص يبلغ من العمر 40 سنة ، صباح اليوم الاثنين، على الانتحار شنقا داخل منزله بـ"حي المصلى" في تطوان، وذلك بسبب معاناته من أزمة مادية و اجتماعية.
مصادر محلية كشفت أن حكما بالإفراغ من المنزل الذي يأويه هو و أسرته ، جعله يقدم على وضع حد لحياته ، علما أنه هدد في الصيف الماضي، بالانتحار عن طريق تسلق عمود للريزو قرب محطة البنزين "ايسو" ، قبل تدخل رجال السلطة المحلية والأمن الذين نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تهديده ، حيث نزل وسط تجمع غفير للمواطنين في عين المكان ، و جرى اقتياده لمخفر الشرطة للتحقيق معه.
و أوضحت مصادر أن الشخص المدعو (عبد المومن . ي. ) تعرض للطرد التعسفي من عمله باحدى مراكز الخدمات الهاتفية بالمدينة، و عمل بعدها "كورتي" في احدى محطات سيارات الاجرة الخاصة بمارتيل ، حيث كان يعيش ظروفا مزرية مع العلم أنه متزوج و أب لطفلين يبلغان من العمر 6 سنوات و 5 سنوات.
هذا، و جرى معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
شاشة أخبارنا
فضيحة بالصور .. مغربية اشترت سيارة "نيسان" على أساس أنها جديدة و هذه المفاجأة الصادمة التي تعرضت لها
أخبارنا المغربية : ع . الوزاني كشفت مواطنة مغربية ، أنها وقعت ضحية غش و تدليس من طرف فرع شركة "أوطو هول" بمدينة طنجة ، المكلفة بتسويق ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟