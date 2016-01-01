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مؤثر : بعدما هدد قبل أشهر بالانتحار من فوق عمود للريزو .. رب أسرة تطواني ينتحر شنقا اليوم بسبب البطالة و الأزمة !

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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مؤثر : بعدما هدد قبل أشهر بالانتحار من فوق عمود للريزو .. رب أسرة تطواني ينتحر شنقا اليوم بسبب البطالة و الأزمة ! مؤثر : بعدما هدد قبل أشهر بالانتحار من فوق عمود للريزو .. رب أسرة تطواني ينتحر شنقا اليوم بسبب البطالة و الأزمة !

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني 

قام شخص يبلغ من العمر 40 سنة ، صباح اليوم الاثنين، على الانتحار شنقا داخل منزله بـ"حي المصلى" في تطوان،  وذلك بسبب معاناته من أزمة مادية و اجتماعية.

مصادر محلية كشفت أن حكما بالإفراغ من المنزل الذي يأويه هو و أسرته ،  جعله يقدم على وضع حد لحياته ، علما أنه هدد في الصيف الماضي، بالانتحار عن طريق تسلق عمود للريزو قرب محطة البنزين "ايسو" ، قبل  تدخل رجال السلطة المحلية والأمن الذين نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تهديده ، حيث نزل وسط تجمع غفير للمواطنين في عين المكان ، و جرى اقتياده لمخفر الشرطة للتحقيق معه.

و أوضحت مصادر أن الشخص المدعو (عبد المومن . ي. ) تعرض للطرد التعسفي من عمله باحدى مراكز الخدمات الهاتفية بالمدينة، و عمل بعدها "كورتي" في احدى محطات سيارات الاجرة الخاصة بمارتيل ، حيث كان يعيش ظروفا مزرية مع العلم أنه متزوج و أب لطفلين يبلغان من العمر 6 سنوات و 5 سنوات.

هذا، و جرى معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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