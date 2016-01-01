هذه آخر مستجدات قضية متابعة فرسان البيجيدي بتهمة الإشادة بالإرهاب
أخبارنا المغربية
حسم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، التكييف القانوني لملف ثلاثة من شبيبة البيجيدي، المتهمين بالإشادة بقتل السفير الروسي في انقرة، وأحالهم على غرفة الجنايات المختصة في ملف الإرهاب، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة مع البقية.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن محامي المعتقلين، كان قد طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم ايصا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب.
و تابعت نفس اليومية أن الإدريسي قال إنه سيواصل المطالبة باعتماد قانون الصحافة في هذا الملف أمام محكمة الموضوع عند عرض المتهمين عليها، علما أن قاضي التحقيق وجه تهمة الإشادة والتحريض على الإرهاب إلى المتهمين بعد كتابتهم تدوينات على فايسبوك تم اعتبارها إشادة بقتل السفير الروسي في تركيا.
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