درك خريبكة يضرب بقوة : حجز بندقية وسيوف وما يفوق 700 كغ من المخدرات
نورالدين ثلاج من خريبكة
تمكنت عناصر الدرك الملكي لمدينة خريبكة ، مساء اليوم الثلاثاء 14 فبراير، من ضبط سيارة من نوع سطافيط محملة بكمية مهمة من المخدرات الصلبة(250 كليوغرام من مخدر الشيرا "الكيف"، 50 كيلو طابا، و5 كغ حشيش)، حيث تم اعتقال أحد أفراد العصابة الذين كانوا عللا متن السيارة، فيما فر اثنان نحو وجهة مجهولة.
وقالت مصادر الجريدة إن عناصر الدرك حجزت بندقية وسيوف داخل السيارة، حيث تم اقتياد الموقوف نحو مخفر الدرك للتحقيق معه في المنسوب إليه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على أوامر النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ظرف أسبوع نجحت عناصر الدرك في توقيف سيارة عند مدخل جماعة بني يخلف وعلى متنها 400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
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