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عاجل : العثور على بائع لـ " الزريعة " ميتا داخل محله بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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عاجل : العثور على بائع لـ " الزريعة " ميتا داخل محله بالرباط

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة ، أنه تم العثور قبل لحظات على جثة صاحب محل لبيع " الزريعة " و الفواكه الجافة ميتا داخل محله الكائن بدوار الكورة بالرباط .

ووفق ذات المصادر، فإن شكوكا حول استمرار إغلاق الضحية لمحله حيث يقيم ، دفعت أحد أصدقائه إلى إخطار رجال الأمن ، حيث تم فتح المحل ، و به تم العثور على جثة الضحية ، بحضور مختلف المصالح المختصة ، من رجال الأمن و الوقاية المدنية و رجال السلطة المحلية.

و على التو ، تم فتح تحقيق في الموضوع ، من أجل معرفة أسباب وفاة صاحب المحل.

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