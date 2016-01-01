عاجل : العثور على بائع لـ " الزريعة " ميتا داخل محله بالرباط
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة ، أنه تم العثور قبل لحظات على جثة صاحب محل لبيع " الزريعة " و الفواكه الجافة ميتا داخل محله الكائن بدوار الكورة بالرباط .
ووفق ذات المصادر، فإن شكوكا حول استمرار إغلاق الضحية لمحله حيث يقيم ، دفعت أحد أصدقائه إلى إخطار رجال الأمن ، حيث تم فتح المحل ، و به تم العثور على جثة الضحية ، بحضور مختلف المصالح المختصة ، من رجال الأمن و الوقاية المدنية و رجال السلطة المحلية.
و على التو ، تم فتح تحقيق في الموضوع ، من أجل معرفة أسباب وفاة صاحب المحل.
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