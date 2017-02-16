الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل : مستشار عن حزب المصباح ينتحر شنقا ضواحي تارودانت

عاجل : مستشار عن حزب المصباح ينتحر شنقا ضواحي تارودانت

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 54 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل : مستشار عن حزب المصباح ينتحر شنقا ضواحي تارودانت

 أخبارنا المغربية من تارودانت

أقدم مستشار جماعي بجماعة اساكي التابعة لإقليم تارودانت، مساء اليوم الخميس 16 فبراير، على وضع حد لحياته شنقا بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1706 الرابطة بين الفيض واولوز.

وقالت مصادر إعلامية إن المستشار المنتمي لحزب العدالة والتنمية المزداد سنة 1989، وجد معلقا بأحد أشجار الأركان، حيث لازالت أسباب الانتحار مجهولة.

هذا وقد انتقلت مصالح الدرك والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بناء على أوامر النيابة العامة المختصة،  فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الانتحار.

مجموع المشاهدات: 11338 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | شيبوب المزابي
خرج على بوكم بنكيران
هاهي ثمار بنكيران بدأت تطفو على السطح ، وزير منعدم الشخصية حصل على الأغلبية وعجز عن تشكيل الحكومة وبدأ يلوح بالرجوع إلى المعارضة ، وهذا خرق سافر للدستور الذي ينص على أن رئيس الحكومة يختار من الحزب الحاصل على الأغلبية وهذه خديعة وغدر للذين صوتوا عليه وعلى منافقي حزبه ، وهاهم بدؤوا ينتحرون واحدا تلو الآخر حتى تصل عند بنكيران.
مقبول مرفوض
-6
تقرير كغير لائق 2017/02/16 - 09:51
2 | عبد الله
اكادير
كلهم سينتحرون مثلما انتحر عبد الله بها لقد نكسوا علينا حياتنا بالزيادة في سن التقاعد و الاقتطاع من أجورنا و النقصان في راتب تقاعدنا مصيرهم جهنم إنشاء الله .تجار الدين.
مقبول مرفوض
-7
تقرير كغير لائق 2017/02/16 - 09:56
3 | محمد
اتقوا الله
لماذا داىءما عندما تجدون شخصا مشنوقا معلقا ترجحون مباشرة فرضية الانتحار؟.لماذا تلبسون الاحداث المشبوهة غطاء الانتحار كما وقع مع التلميذة ياسمين حيث انكشفت معالم الجريمة؟
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2017/02/16 - 10:33
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات