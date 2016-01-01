خطير .. مقرقب يقتحم مقرجماعة بأكاديرويوجه لكمة لنائب رئيسها

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

خلق شاب مساء اليوم الخميس حالة من الفوضى والرعب داخل مقر جماعة أورير التابعة ترابيا لأقليم أكادير إداوتنان؛بعد أن أقدم على نزع ملابسه والدخول في حالة هيجان وصراخ هستيري؛احتجاجا على الأوضاع المزرية والمشاكل التي تتخبط فيها منطقة أورير.

وحسب مصادر خاصة فقد إقتحم الشاب مقر الجماعة وهو في حالة غير طبيعية جراء تناوله للأقراص المهلوسة وإتجه صوب قاعة الإجتماعات التي كانت تحتضن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير؛بحثا عن رئيس المجلس الجماعي ؛ما دفع بمجموعة من المشاركين في الإجتماع إلى الخروج من القاعة لمعرفة مصدر الصراخ قبل أن يفاجئ الشاب أحد نواب الرئيس بلكمة قوية على مستوى الوجه؛ولولا تدخل رجال القوات المساعدة الذين كانوا بالمكان لا تطور الأمر إلى ما لاتحمد عقباه .

هذا وتم تصفيد الجاني وربط الإتصال بعناصر الدرك الملكي الذين حالوا بالجماعة حيث جرى تحرير محضر في النازلة وتقديم الشاب على أنظارالفرقة القضائية لتعميق البحث معه.