الرئيسية | حوادث وقضايا | خطير .. مقرقب يقتحم مقرجماعة بأكاديرويوجه لكمة لنائب رئيسها

خطير .. مقرقب يقتحم مقرجماعة بأكاديرويوجه لكمة لنائب رئيسها

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 12 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطير .. مقرقب يقتحم مقرجماعة بأكاديرويوجه لكمة لنائب رئيسها

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

 

خلق شاب مساء اليوم الخميس حالة من الفوضى والرعب داخل مقر جماعة أورير التابعة ترابيا لأقليم أكادير إداوتنان؛بعد أن أقدم على نزع ملابسه والدخول في حالة هيجان وصراخ هستيري؛احتجاجا على الأوضاع المزرية والمشاكل التي تتخبط فيها منطقة أورير.

 

وحسب مصادر خاصة فقد إقتحم الشاب مقر الجماعة وهو في حالة غير طبيعية جراء تناوله للأقراص المهلوسة وإتجه صوب قاعة الإجتماعات التي كانت تحتضن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير؛بحثا عن رئيس المجلس الجماعي ؛ما دفع بمجموعة من المشاركين في الإجتماع إلى الخروج من القاعة لمعرفة مصدر الصراخ قبل أن يفاجئ الشاب أحد نواب الرئيس بلكمة قوية على مستوى الوجه؛ولولا تدخل رجال القوات المساعدة الذين كانوا بالمكان لا تطور الأمر إلى ما لاتحمد عقباه .

 

هذا وتم تصفيد الجاني وربط الإتصال بعناصر الدرك الملكي الذين حالوا بالجماعة حيث جرى تحرير محضر في النازلة وتقديم الشاب على أنظارالفرقة القضائية لتعميق البحث معه.

مجموع المشاهدات: 5735 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات