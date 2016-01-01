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وزارة حصاد تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 58 دقيقة مضت
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وزارة حصاد تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة

أخبارنا المغربية 

باشرت وزارة الداخلية في التحقيق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة، وتفويت عقارات بطرق ملتوية، خصوصا بكل من أقاليم الخميسات وبرشيد، وزاكورة والناظور وخنيفرة والفقيه بنصالح وكرسيف والقصر الكبير وتطوان، ضمنهم قياديون في حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. 

ولم تستبعد مصادر يومية الصباح إحالة ملفات بعض رؤساء الجماعات على المحاكم المختصة من أجل ترتيب الجزاء القانوني والقضائي في حق من اصطادتهم شباك المفتشية العامة للإدارة الترابية.

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