هذه آخر مستجدات قضية مثليي طنجة

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شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة اليوم الجمعة انطلاق محاكمة الشابين اللذين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يمارسان الشذوذ الجنسي داخل إحدى الأماكن المغلقة.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين، أحدهما طالب جامعي والآخر وسيط عقاري، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر مشاهد وصور إباحية مخلة بالحياء العام والشذوذ الجنسي.