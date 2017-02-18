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هذا مصير دركيين تهاونوا في حراسة الحدود الشرقية

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 19 دقيقة مضت
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هذا مصير دركيين تهاونوا في حراسة الحدود الشرقية

أخبارنا المغربية 

أطاح اختراق الحدود بين المغرب والجزائر بتسعة عسكريين، حيث أحال المركز القضائي للدرك الملكي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تسعة عسكريين برتب مختلفة يشتغلون بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر.

 وبعد استنطاق الموقوفين في تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، أودعوا الجناح العسكري بالمركب السجني الزاكي بسلا.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الجنود التسعة، ضمنهم عناصر بالقوات المساعدة وقائد دورية الحراسة، استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم في السماح لملثمين جزائريين بتهريب 24 سوريا ضمنهم 13 طفلا، وذلك بحفر نفق تحت أرضي بالسياج الحدودي، وتلقوا منهم رشاوى تتراوح ما بين 3000 درهم و5000 درهم، مقابل السماح لهم بالوصول إلى وجدة.

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1 | عبد الرؤوف
الموت لاخونة
هده تعد بخيانة الوطن والطن في ظهر الشعب المغربي .بالجريمة فادحة عقوبتها الإعدام علي مراي ومسمع الاخرين لتكون عبرة لمن أوكلت لهم حراسة الحدود وتحصينها من تسللات العدو.فب 5000 درهم باعوا الوطن وتركوا العدو يتسلل البلاد فغدا لا قدر الله ان نكنوفي حرب ضد الأعداء فيمكن لهاؤااء الخونة ان يتركوا للعدو ان يتوغل في ترابنا بمبلغ مالي كبير.
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2017/02/18 - 04:02
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