وثائق مزورة تستنفر بلدية مراكش

أخبارنا المغربية

تعيش بلدية مراكش حالة الاستنفار بعد العثور على وثائق مزورة تحمل توقيع نائب عمدة مراكش.

و وفق يومية المساء، فقد حلت فرقة تابعة لولاية أمن مراكش بمقر المجلس الجماعي لتوقيف أحد الموظفين على خلفية ورود اسمه في قضية تزوير تصميم بناء بحي المحاميد، سبق أن تم اكتشافه داخل مقاطعة المنارة.

و تابعت نفس اليومية أن موظفة كشفت رخصا للسكن متلاعبا فيها وطوابع إدارية مزيفة.