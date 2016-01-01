المغرب يلقي القبض على أخطر المجرمين المبحوث عنهم باسبانيا
أخبارنا المغربية
نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، عن مصدر أمني ، أن الأمن المغربي تمكن من اعتقال المغربي مهدي الحدافي، البالغ من العمر 41 عاما، بتهمة قتل رجل أمن إسباني سنة 2005 دهسا بالسيارة.
المصدر ذاته اعتبر مهدي واحدا من أخطر المجرمين العشرة المبحوث عنهم من قبل الإسبان.
الشخص المعتقل جرت إحالته على القضاء يوم 12 يناير الماضي في الدار البيضاء حيث يقبع حاليا في سجن عكاشة ، و يواجه تهم استعمال سيارة بدون موافقة صاحبها والتزوير والقتل العمد مع سبق الإصرار.
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