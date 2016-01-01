في واقعة خطيرة، منحرفان يختطفان شابة بالقوة من داخل سيارة أجرة بأكادير لاغتصابها
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
قالت مصادر محلية أن حي فونتي بأكادير شهد وقائع جريمة من نوع خاص، بعدما قام شخصان باعتراض سبيل سيارة أجرة وأنزلا منها فتاة شابة تحت تهديد السلاح ليقتاداها إلى منطقة خلاء بغية اغتصابها.
وأضافت ذات المصادر أن المجرمان أخذا ما بحوزة الضحية من نقود وأشياء ثمينة ثم شرعا في نزع ثيابها استعدادا لاغتصابها إلا أن دورية أمنية حلت بالمكان في الوقت المناسب مكنت من إنقاذ الفتاة من اعتداء جنسي محقق.
هذا وقد جرى اعتقال المجرمين حيث سيتم إحالتهما على النيابة العامة بتهمة الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب تحت تهديد السلاح والسرقة بالعنف.
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