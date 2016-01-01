توقيف مواطن كولومبي متلبسا بمحاولة تهريب مخدر الكوكايين بمطار محمد الخامس
تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مساء أمس السبت، من توقيف مواطن من جنسية كولومبية متلبسا بمحاولة تهريب 4220 غراما من مخدر الكوكايين.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل في إتجاه فريتاون بالسيراليون، مرورا بمطار محمد الخامس الدولي، وذلك عندما كشفت عملية التفتيش عن ضبط كمية مخدر الكوكايين داخل حقيبة سفره.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتأتي عملية التوقيف هاته، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
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