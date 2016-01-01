انتبهوا...هذا هو الحكم الصارم الصادر في حق شخص أهان شرطية مرور بطنجة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

حكم صارم ذلك الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة أمس الجمعة في حق شخص فقد أعصابه وقام بإهانة شرلاطية مرور أثناء مزاولتها لعملها قبل نحو شهر .

وحسب مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت بشارع فرنسا وسط المدينة، حيث أوقف المتهم سيارته أمام الشرطية وانهال عليها بالسب والشتم والعبارات البذيئة بعدما اتهمها بالتسبب في دخوله السجن قبل مدة، فما كان منها إلا أن اتصلت بولاية الأمن ليحل مسؤولون كبار بعين المكان ويعتقلوا المعني بالأمر.

هذا وبعد الاستماع إلى الشهود، قضت المحكمة في حق المتهم ب 6 أشهر حبسا نافذة بعدما وجدت تهمة إهانة موظف أثناء قيامه بعمله ثابتة في حقه.