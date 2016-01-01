التحقيق مع مغربيتين في قضية مقتل طبيب أمام كازينو "قمار" بمصر

أخبارنا المغربية :

كشفت مصادر إعلامية مصرية، أن نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية قررت إخلاء سبيل سيدتان تحملان الجنسية المغربية بضمانات شخصية، في قضية مقتل زوج إحداهما .

و في التفاصيل أوضحت ذات المصادر ، أن شجارا و مشادة كلامية وقعت بين طبيب سوري وزوجته المغربية، تدخلت فيه صديقتهما لإنهائه، في كازينو "قمار" يوجد بمدينة نصر، تحت منزل الزوجين، قبل أن تكتشف الاثنتين مقتل الطبيب داخل سيارته فيما بعد.

و على اثر ذلك، تم اعتقال المغربيتين ، قبل أن يظهر التحقيق عدم تورط زوجة الطبيب المغربية، وصديقتها في مقتله حيث كانا بانتظاره أسفل كازينو "القمار" وقت الحادث، وأن الطبيب طلب منهم الانتظار حتى جلب سيارته من المرآب، ولاحظا قدوم السيارة ببطء، فأقبلا عليها فوجدوه جثة هامدة داخل السيارة واضعا رأسه على عجلة القيادة.

و كشفت زوجة الطبيب في التحقيقات، إن زوجها يعاني من مرض السكر والضغط ويتعاطى أدوية ولا تعرف سبب الوفاة ، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.