التحقيق مع مغربيتين في قضية مقتل طبيب أمام كازينو "قمار" بمصر
أخبارنا المغربية :
كشفت مصادر إعلامية مصرية، أن نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية قررت إخلاء سبيل سيدتان تحملان الجنسية المغربية بضمانات شخصية، في قضية مقتل زوج إحداهما .
و في التفاصيل أوضحت ذات المصادر ، أن شجارا و مشادة كلامية وقعت بين طبيب سوري وزوجته المغربية، تدخلت فيه صديقتهما لإنهائه، في كازينو "قمار" يوجد بمدينة نصر، تحت منزل الزوجين، قبل أن تكتشف الاثنتين مقتل الطبيب داخل سيارته فيما بعد.
و على اثر ذلك، تم اعتقال المغربيتين ، قبل أن يظهر التحقيق عدم تورط زوجة الطبيب المغربية، وصديقتها في مقتله حيث كانا بانتظاره أسفل كازينو "القمار" وقت الحادث، وأن الطبيب طلب منهم الانتظار حتى جلب سيارته من المرآب، ولاحظا قدوم السيارة ببطء، فأقبلا عليها فوجدوه جثة هامدة داخل السيارة واضعا رأسه على عجلة القيادة.
و كشفت زوجة الطبيب في التحقيقات، إن زوجها يعاني من مرض السكر والضغط ويتعاطى أدوية ولا تعرف سبب الوفاة ، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.
شاشة أخبارنا
تقرير الخبرة الطبية يزيل اللبس ويكشف المستور في قضية "هبة والمعلمة"
أخبارنا المغربية : سناء الوردي كشفت مصادر مقربة من التحقيق في قضية وفاة التلميذة هبة، والتي تتهم عائلتها أستاذتها في التسبب في وفاتها، عن النتيجة التي ... تفاصيل أكثر
- زوجان إيطاليان مقيمان معنا منذ سنوات يعترفان: المغرب رائع، لكن هذا أسوء ما فيه
- وزير العدل يهين محاميا متمرنا ويشتمه أمام القضاة بسبب سؤاله عن البلوكاج الحكومي
- تصريح مزلزل لبنكيران :" لا يمكن أن يذهب الملك إلى تفريج كربات الشعوب الافريقية ونهين الشعب المغربي!"
- هذا ما قامت به شرطة دبي بخصوص عارضة روسية خاطرت بحياتها من أعلى ناطحة سحاب (فيديو)
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟