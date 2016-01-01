مرة أخرى ....سخان ماء يقتل تلميذا ضواحي الفقيه بنصالح
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
لقي شاب في مقتبل العمر، كان يسمى قيد حياته ( أنس،ع)، مصرعه اختناقا بسبب تسرب غاز البوتان من سخان ماء مساء أمس السبت 18فبراير 2017 بأولاد عياد ضواحي الفقيه بن صالح .
وحسب مصادر الجريدة، فإن غاز البوتان المتسرب من سخان الماء أدى إلى اختناق الشاب الذي كان يتابع دراسته في السنة الثانية باكلوريا، حيث لم تسعفه محاولات الطاقم الطبي بالمستشفى المحلي، ليسلم روحه لبارئها.
وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، في انتظار دفنه بمسقط رأسه بأولاد عياد.
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