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استنفار أمني بميناء طنجة المتوسط بعد إحباط تهريب أسلحة وذخائر

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
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استنفار أمني بميناء طنجة المتوسط بعد إحباط تهريب أسلحة وذخائر

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مصادر أمنية أن مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط تمكنت فجر اليوم من إحباط محاولة إدخال أعيرة نارية وبندقية وأسلحة بيضاء.

وحسب ذات المصدر فإن المحجوزات تم العثور عليها داخل حقائب أحد المسافرين المغاربة والذي كان قادما من بلد أوروبي.

هذا وقد تم اعتقال صاحب الحقائب من أجل التحقيق معه حول وجهة تلك الأسلحة ومصدرها.

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