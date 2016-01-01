رجال الخيام يوقعون بخلية إرهابية جديدة بـ " تطوان " كانت بصدد تنفيذ مخططاتها الإرهابية
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
أفادت مصادر متطابقة أن رجال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، تمكنوا صبيحة هذا اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية جديدة ، على مستوى حي الجامع المزوق بمدينة تطوان.
ووفق ذات المصادر ، فإن هذه الخلية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 عاما، سبق لهم أن أعلنوا ولاءهم للتنظيم الإرهابي " داعش"، و كانوا يخططون للقيام ببعض الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المغرب.
هذا و قد عثر رجال " الخيام " بحوزة عناصر هذه الخلية ، على مجموعة من المحجوزات، حيث اتضح أنها كانت بصدد وضع لمساتها الأخيرة من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية ، قبل أن يتدخل رجال " البسيج " ليضعوا حدا لهذه المجموعة .
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