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رجال الخيام يوقعون بخلية إرهابية جديدة بـ " تطوان " كانت بصدد تنفيذ مخططاتها الإرهابية

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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رجال الخيام يوقعون بخلية إرهابية جديدة بـ " تطوان " كانت بصدد تنفيذ مخططاتها الإرهابية

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أفادت مصادر متطابقة أن رجال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، تمكنوا صبيحة هذا اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية جديدة ، على مستوى حي  الجامع المزوق بمدينة تطوان.

ووفق ذات المصادر ، فإن هذه الخلية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 عاما، سبق لهم أن أعلنوا ولاءهم للتنظيم الإرهابي " داعش"، و كانوا يخططون للقيام ببعض الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المغرب.

هذا و قد عثر رجال " الخيام " بحوزة عناصر هذه الخلية ، على مجموعة من المحجوزات، حيث اتضح أنها كانت بصدد وضع لمساتها الأخيرة من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية ، قبل أن يتدخل رجال " البسيج " ليضعوا حدا لهذه المجموعة . 

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