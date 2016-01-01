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"أنتربول المغرب" يسلم مبحوثا عنهم دوليا في ملفات حساسة

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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"أنتربول المغرب" يسلم مبحوثا عنهم دوليا في ملفات حساسة

أخبارنا المغربية - متابعة : 

قام المكتب المركزي الوطنى للأنتربول في الرباط، بتفعيل مسطرة تسليم متهمين أجانب في ملفات كبيرة، وهي المهمة التى تعتبر الأكثر تعقيدا ضمن صلاحيات المكتب المركزي بالرباط، لكونها تتطلب تعبئة كل الطاقات البشرية التى تعمل فى نطاقه.

و حسب يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع ، فإن 13 عملية تسليم تمت لمبحوث عنهم من طرف الدول الأجنبية، كما توصل بـ 24 ملفا لمطلوبين دوخوا مصالح أمنية بدول أوروبية، في حين جرى تنفيذ أكثر من مائة إنابة قضائية.

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