قضية "ولد الفشوش" .. إيداع حمزة الدرهم وشقيقه و 3 أشخاص آخرين السجن المحلي بسلا
علم لدى مصدر قضائي، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك كان قد استمع في وقت سابق اليوم للمتابعين الذين يوجد من بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق بالرباط.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد احتفظت بالأشخاص الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بكل من حمزة الدرهم، سائق السيارة المتسبب في الحادثة و الذي بات يعرف بـ”ولد الفشوش”، وشقيقه عبد الله الدرهم و مرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
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