"مسخوط لوالدين" يعتدي بالضرب على والدته ويرسلها في حالة إغماء للمستعجلات وهكذا تصرف المواطنون
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن أحد الأشخاص أمسك بوالدته قبل قليل من عشاء اليوم الجمعة بالشارع قرب نويل المخزن ببني ملال ، وشرع يعنفها ويضربها بشكل مبرح إلى حد أنها فقدت وعيها ، وهذا ماجعل بعض الشبان يتدخلون وينقذون الأم من بين مخالب ابنها العاق ، وشلوا حركته بعين المكان.
وحسب ما علمته "أخبارنا" فقد تم نقل الأم في حالة إغماء الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.
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عدد التعليقات (1 تعليق)
لا حول ولا قوة الا بالله
كان الله في عون الام المكلومة
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