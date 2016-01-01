الدرك الملكي يطيح بمروجين كبيرين ويحجز أسلحة بيضاء ومخدرات
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي باشراف قائد مركز فرياطة اقليم بني ملال ، تمكنوا مساء أمس من وضع كمين محكم ، أسفر عن اعتقال أحد المروجين بضواحي تكزيرت ، حيث حجزوا لديه نصف كلغ من الحشيش و15 كلغ من الكيف و5 كلغ من مادة طابا ، وبعد محاصرته بالأسئلة اعترف لهم بأنه يقتني من أحد المزودين الرئيسيين بضواحي الفقيه بن صالح .
ويضيف المصدر ل"أخبارنا" أن الدركيين انتقلوا على الفور الى منطقة تتواجد ضواحي الفقيه بن صالح يبيع فيها المروج الرئيسي سمومه ، حيث ألقوا القبض عليه هو الاخر ، وعثروا بحوزته على أسلحة بيضاء عبارة عن سيف وسكاكين .
هذا ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوفان الأحد على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقهما .
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