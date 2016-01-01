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هذا مصير سائق سيارة تسبب في حادثة مميتة الأسبوع الماضي بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

أكدت ولاية أمن الرباط أن السائق الذي تسبب في حادثة سير يوم الثلاثاء الماضي بحي العرفان بالرباط ، ونجم عنها وفاة مرافق سائق السيارة الثانية التي وقع معها الاصطدام، يخضع منذ تاريخ وقوعها لتدبير المراقبة الطبية بالمستشفى محروسا بدورية أمنية ثابتة ومستمرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن السائق الذي تسبب في هذه الحادثة، والذي كانت مصلحة حوادث السير بمنطقة "أكدال حسان الرياض" قد فتحت بحثا قضائيا بشأنه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يخضع منذ تاريخ وقوعها، لتدبير المراقبة الطبية بالمستشفى، محروسا بدورية امنية ثابتة ومستمرة وذلك في انتظار استقرار وضعه الصحي، حتى يتسنى استكمال البحث القضائي معه حول ظروف وملابسات الحادثة التي تسبب فيها، مشيرا إلى أنه تم حجز رخصة سياقة المتسبب في هذه الحادثة وإيداع السيارة التي كان على متنها بالمستودع البلدي رهن إشارة البحث.

وذكر المصدر ذاته، بأن مصالح الأمن بالرباط، كانت قد عاينت حادثة السير المذكورة بحي العرفان بالرباط وتحديدا بالقرب من المؤسسة الاستشفائية الشيخ زايد، حيث اصطدم المتسبب في الحادثة بسيارة اخرى، من جهة اليمين، مما تسبب في تعرض مرافق سائق هذه الأخيرة لإصابة بليغة استدعت نقله رفقة باقي اطراف الحادثة إلى المستشفى، حيث وافته المنية بسبب مضاعفات الإصابة، بينما تم إخضاع المتسبب في الحادثة لحراسة أمنية بعدما تقرر الاحتفاظ به بالمستشفى.

وأكد البلاغ انه سيتم تقديم السائق المعني بالأمر أمام العدالة مباشرة بعد استقرار حالته الصحية وإخضاعه لإجراءات البحث الضرورية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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