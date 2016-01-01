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عاجل .. القبض على اكبر مروجي تذاكر الديربي البيضاوي في السوق السوداء و بحوزته 100 تذكرة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 57 دقيقة مضت
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عاجل .. القبض على اكبر مروجي تذاكر الديربي البيضاوي في السوق السوداء و بحوزته 100 تذكرة

اخبارنا المغربية : ع. بوسحابة 

علمت "اخبارنا المغربية" من مصادر محلية بمدينة الدار البيضاء ، ان مصالح الامن بالفداء درب السلطان القت القبض مساء يوم السبت على احد اكبر مروجي تذاكر السوق السوداء و بحوزته 100 تذكرة خاصة بمباراة الديربي البيضاوي بين الوداد و الرجاء غدا الاحد بمركب محمد الخامس برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

و اكدت ذات المصادر ان الشخص الموقوف يتوفر على سوابق في هذا المجال حيث تم اعتقاله بعد تورطه في بيع تذاكر احدى مباريات الرجاء بالسوق السوداء.

و كانت اللجنة المنظمة للمباراة قد طلبت من الجماهير الرياضية اقتناء التذاكر الخاصة بالمباراة مباشرة من الشبابيك المحددة لهذا الغرض بمركب محمد الخامس، موصية بعدم شرائها في السوق السوداء، تجنبا للنصب عليهم من طرف السماسرة أو الحصول على تذاكر مزورة قد تعرض مقتنيها للمتابعة القضائية بتهمة التزوير واستعماله.

 

 

 

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