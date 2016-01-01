بالتفاصيل...وفاة مأساوية داخل حامة مولاي يعقوب الجديدة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

عاشت أسرة منحدرة من مدينة الدار البيضاء أمس السبت مأساة بكل المقاييس بعدما فقدت ابنها ذو 8 سنوات فقط داخل حامة مولاي يعقوب الجديدة.

مصادر من عين المكان قالت أن الضحية كان يستحم رفقة والده داخل الحامة، لكنه سقط بالمسبح في غفلة من والده ليقضي غرقا بعد مقاومة يائسة للمياه والبخار.

هذا ورغم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بفاس إلا أن الروح كانت قاد قلرقت جسده ليترك ولده ووالدته في حالة هيستيرية.