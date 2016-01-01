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عاجل...الأمن يعتقل المختل العقلي قاتل الشيخ التسعيني

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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عاجل...الأمن يعتقل المختل العقلي قاتل الشيخ التسعيني

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" أن رجال الأمن الوطني اعتقلوا اليوم المختل العقلي الذي قتل الشيخ التسعيني بواسطة حجر وسط الشارع ببني ملال ، حيث اقتادوه من أمام إحدى المقاهي التي كان يرابط بمحيطها بشارع محمد الخامس ، وسيتم نقله الى قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقدم المختل العقلي والمعروف بعنفه وسط مدينة بني ملال بتوجيه ضربة إلى شيخ تسعيني فأصابه على مستوى رأسه ، حيث تم نقل الأخير  إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، ونظرا لخطورة إصابته تم إدخاله لقسم العناية المركزة.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالشيخ الضحية رقد يومين بالانعاش ليسلم صباح اليوم روحه لخالقها متأثرا بجروحه البليغة .

وكشفت مصادر ل"أخبارنا" أن الضحية متقاعد يقطن بحي أوربيع كان بصدد سحب راتبه الشهري من بريد المغرب بشارع محمد الخامس ، فوجه له المختل العقلي ضربة مباغتة تسببت في وفاته.

هذا وسبق ل"أخبارنا" أن تطرقت لموضوع تكاثر المختلين عقليا بشوارع بني ملال ، وحذرنا بالذات من هذا المختل الذي أصبح عنيفا واعتدى على مجموعة من المواطنين ،وهاهو اليوم اقترف جريمة بشعة و أزهق روحا بريئة .

جدير بالذكر أن مختل عقليا طعن بسكين مواطنا كان يجلس باحدى مقاهي الفقيه بن صالح ، واخر طعن مواطن ببني ملال واصابه في وجه ، وهو مايستوجب دق ناقوس الخطر من جديد تفاديا لازهاق أرواح أخرى بريئة.

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